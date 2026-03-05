Wilfried Ndidi, sahanın her yerinde!

Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Wilfried Ndini, ligin ikinci yarısında vites yükseltti.
Nijeryalı orta saha oyuncusu, Çaykur Rizespor karşısında sahada adeta ayak basmadık yer bırakmadık.
Yaptığı kritik müdahaleler ile Rizesporlu oyuncuylara geçit vermeyen 29 yaşındaki yıldız, teknik ekibin de beğenisini kazandı.
