05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Okan Buruk'un derbide en büyük kozu golcüleri!

Beşiktaş ile 7 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak Galatasaray'ın en önemli kozu forvetleri olacak.

calendar 05 Mart 2026 11:24
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'un derbide en büyük kozu golcüleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de haftanın en önemli maçında 7 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, galibiyete odaklandı.

Zirve yarışında doludizgin ilerlemek isteyen Aslan'ın en büyük kozu forvetleri olacak. Dünyaca ünlü yıldızlar Victor Osimhen ve Mauro İcardi, teknik heyetin en güvendiği isimler arasında yer alıyor. Osimhen son 6 lig maçında rakip fileleri 7 kez havalandırarak adından söz ettirdi.

İcardi de benzer bir performans gösterip son 5 lig maçında rakip filelere 4 gol gönderdi. Sezon geneline bakıldığında Osimhen ligde 10 golle oynarken, İcardi'nin de şu ana kadar 13 golü bulunuyor.

İki yıldızın toplam skor katkısı 24 oldu. Son 3 sezonun gol kralları olan ikili, Okan Buruk'un en büyük kozları arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMEDİLER

Victor Osimhen ve Mauro İcardi, Galatasaray formasıyla Beşiktaş derbilerinden gol sevinci yaşayan isimler oldu. Osimhen, Kartal'a karşı 3 maçta 1 gol kaydederken, Mauro İcardi ise 6 maçta 5 gol atarak siyahbeyazlı rakibine karşı başarılı bir grafik çizdi.

3 MAÇTA DA BERABERLİK

Sezon başından bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 3 maça çıkan Galatasaray yenilmedi. 3 maçta da ezeli rakipleriyle berabere kalan Aslan; Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini istiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'la 1-1, Trabzonspor'la da 0-0 berabere kalan Cimbom, ikinci yarının ilk derbisine çıkacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.