Trendyol 1. Ligde 29. hafta başlıyor!

Trendyol 1. Lig'de 29. haftanın perdesi 6 Mart'ta oynanacak 3 maçla açılacak.
Haftanın açılış mücadelesinde SMS Grup Sarıyer, Eminevim Ümraniyespor'u konuk edecek. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:
6 Mart Cuma:
16.00 SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor
20.00 Sakaryaspor-Adana Demirspor
20.00 Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK
7 Mart Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Manisa FK
13.30 Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
16.00 Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor
16.00 Bandırmaspor-İstanbulspor
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor
8 Mart Pazar:
16.00 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK
20.00 Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor
