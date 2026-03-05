05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Trendyol 1. Ligde 29. hafta başlıyor!

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta heyecanı 6 Mart Cuma günü başlayacak

calendar 05 Mart 2026 11:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Ligde 29. hafta başlıyor!
Trendyol 1. Lig'de 29. haftanın perdesi 6 Mart'ta oynanacak 3 maçla açılacak.

Haftanın açılış mücadelesinde SMS Grup Sarıyer, Eminevim Ümraniyespor'u konuk edecek. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

6 Mart Cuma:

16.00 SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor 

20.00 Sakaryaspor-Adana Demirspor 

20.00 Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK 

7 Mart Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Manisa FK 

13.30 Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 

16.00 Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor 

16.00 Bandırmaspor-İstanbulspor 

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor 

8 Mart Pazar:

16.00 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK 

20.00 Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
