05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Ömer Faruk Yurtseven'den şaşırtan imza!

Panathinaikos'tan ayrılan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven. NBA G League takımlarından Rio Grande Valley Vipers ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

calendar 05 Mart 2026 10:37
Fotoğraf: AA
Ömer Faruk Yurtseven'den şaşırtan imza!
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ile yollarını ayıran Ömer Faruk Yurtseven'in yeni takımı belli oldu,

Jake Fischer'ın haberine göre Yurtseven, NBA G-League ekiplerinden Rio Grande Valley Vipers ile sözleşme imzaladı.

NBA'de Miami Heat ve Utah Jazz formaları giyen G-League'de de Oklahoma City Blue ve Sioux Falls Skyforce takımlarında oynayan 27 yaşındaki pivotun Avrupa'dan bir çok takımın kendisiyle ilgilenmesine rağmen bu sürpriz imzasının nedeninin NBA takımlarının dikkatini çekmek ve yeni sezonda bir NBA takımıyla sözleşme imzalamak olduğu belirtiliyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
