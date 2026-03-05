05 Mart
Tedesco'ya uyarı: "Maça çıkarsan düşüp bayılırsın!"

İngiltere'ye giderken hastalığı başlayan Tedesco, Antalya maçına serumla çıkmak istedi. Ancak doktorlar "Düşüp bayılırsın" diyerek izin vermedi. Zatürre olan ve takımını yalnız bırakan İtalyan hocanın, Samsun'a karşı sahada olması bekleniyor

Geçirdiği ağır hastalık nedeniyle 2-2 berabere biten Antalyaspor deplasmanında takımın başında yer alamayan teknik direktör Domenico Tedesco, kupa maçı için Gaziantep'e de gitmedi.

Yönetici Ertan Torunoğulları, İtalyan hocanın pazar günü Samsun'a karşı görevine döneceğini açıkladı.

İNGİLTERE'YE GİTMEDEN ÖNCE HASTALANDI

Genç çalıştırıcının, Nottingham Forest karşılaşması için İngiltere'ye giderken hastalık belirtilerinin başladığı ve maçtan sonra fenalaşınca ilk müdahaleyi soyunma odasında kulüp doktorlarının yaptığı öğrenildi.

"AYAKTA DURAMAZSIN, BAYILIRSIN"

Antalya'ya dönüşte ise 40 yaşındaki hocanın, doktorlara "Beni mutlaka maça çıkarın" talimatı verdiği ancak dortorların "Bu halde ayakta duramazsın, düşer bayılırsın" diyerek izin vermediği bildirildi.

TEDAVİYE RAĞMEN ZATÜRREYE DÖNDÜ

İstanbul'a gelince Ataşehir Medicana'da tedavi altına alınan İtalyan teknik adama yoğun ilaç tedavisi uygulanmasına rağmen enfeksiyonun zatürreye döndüğü bildirildi.

2.5 GÜN HASTANEDE KALDI

2.5 gün hastanede kalan Tedesco'nun tedavisi evinde devam ediyor. Genç teknik direktörün, sağlık heyetine "Samsunspor maçında olmalıyım" dediği belirtildi.

