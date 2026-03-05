Beşiktaş'ın Koreli golcüsü alev aldı

Kış döneminde Genk'ten kadroya dahil edilen Hyeon-Gyu Oh Beşiktaş'a katkı vermeye devam ediyor.
Koreli futbolcu, Çaykur Rizespor maçında da ağları sarstı. 24 yaşındaki forvet 5 resmi maçta 4'üncü golünü kaydetti. 2 de asist yapan Oh, 6 gole direkt etki etti.
Öte yandan KNT Football'a açıklama yapan Güney Koreli golcü, "Beşiktaş'a 15 milyon euro karşılığında geldim. O yüzden '15 gol atarım' dedim. Eğer gol atarsam bana bir saat alacaklarını söylediler. Bu da bana ekstra motivasyon sağlıyor. Daha fazla gol atmak için daha çok çalışıyorum" dedi.
