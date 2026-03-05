05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Beşiktaş'ın Koreli golcüsü alev aldı

Beşiktaş'ın devre arası kadrosuna kattığı Hyen-Gyu Oh, Beşiktaş forması ile ilk 5 maçta tam not aldı.

calendar 05 Mart 2026 09:15 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2026 09:17
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Koreli golcüsü alev aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kış döneminde Genk'ten kadroya dahil edilen Hyeon-Gyu Oh Beşiktaş'a katkı vermeye devam ediyor.

Koreli futbolcu, Çaykur Rizespor maçında da ağları sarstı. 24 yaşındaki forvet 5 resmi maçta 4'üncü golünü kaydetti. 2 de asist yapan Oh, 6 gole direkt etki etti.

Öte yandan KNT Football'a açıklama yapan Güney Koreli golcü, "Beşiktaş'a 15 milyon euro karşılığında geldim. O yüzden '15 gol atarım' dedim. Eğer gol atarsam bana bir saat alacaklarını söylediler. Bu da bana ekstra motivasyon sağlıyor. Daha fazla gol atmak için daha çok çalışıyorum" dedi.
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
