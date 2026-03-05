05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un derbi "karnesi"

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un derbi "karnesi" ortaya çıktı.

calendar 05 Mart 2026 12:25
Haber: AA
Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un derbi 'karnesi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde teknik direktörler Sergen Yalçın ile Okan Buruk'un performansları da ön plana çıkacak.

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi, 7 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Önemli müsabaka öncesinde AA muhabiri, Sergen Yalçın ile Okan Buruk'un derbi istatistiklerini değerlendirdi.

SERGEN YALÇIN'IN GALATASARAY KARNESİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında Galatasaray ile Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray ile ligde 5 maç yapan Sergen Yalçın, bu karşılaşmalarda 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 6 kez fileleri havalandırırken kalesinde 5 gol gördü.

SERGEN YALÇIN'IN FENERBAHÇE KARŞI KARNESİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaptığı süreçte Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı 2 kez kazandı.

Siyah-beyazlıların teknik direktörlüğünde Fenerbahçe ile ligde 4 kez karşılaşan Yalçın'ın bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve birer beraberlik ile mağlubiyeti bulunuyor. Beşiktaş, bu müsabakalarda 9 kez ağları sarsarken 7 gol yedi.

OKAN BURUK'UN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle ligde Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı lig maçlarında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu müsabakalarda 10 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 9 gole engel olamadı.

 

OKAN BURUK'UN FENERBAHÇE PERFROMANSI

Okan Buruk, Galatasaray teknik adamlığı görevinde Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig'de gösterdiği performansla da dikkati çekti.

Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı ligde 7 müsabakaya çıkan tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmalarda 3'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Buruk yönetimindeki Galatasaray, söz konusu maçlarda 10 kez ağları sarsarken 3 golü kalesinde gördü.

TEKNİK ADAMLARIN BİRBİRLERİNE KARŞI KARNELERİ

İki teknik direktörün toplamdaki lig karşılaşmalarında ise Sergen Yalçın'ın üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş ile birlikte Gaziantepspor, Sivasspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor takımlarının teknik direktörü olarak Okan Buruk'un karşısına çıkan Sergen Yalçın'ın söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ile 2 mağlubiyet ve 16 gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın yanı sıra Elazığspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü yaptığı takımlar ise Yalçın'ın ekipleri karşısında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 kez fileleri havalandırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.