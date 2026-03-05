Los Angeles Clippers, John Collins'in sakatlığı hakkında olumsuz bir güncelleme paylaştı.



Kulübün yaptığı açıklamaya göre Collins, boyun zorlanması (neck strain) nedeniyle en az üç maçta forma giyemeyecek.



Clippers sağlık ekibi, oyuncunun durumunu takımın kısa iki maçlık deplasman turunun ardından yeniden değerlendirecek.



Collins şu karşılaşmalarda forma giyemeyecek:



Indiana Pacers'a karşı oynanacak iç saha maçı



San Antonio Spurs deplasmanı



Memphis Grizzlies deplasmanı



Bu sezon 54 maçta görev alan Collins ortalama olarak:



13.8 sayı



5.2 ribaund



1.0 asist



istatistikleri yakaladı.



Yüzde olarak ise:



%56 saha içi isabet



%42.3 üçlük yüzdesi (kariyerinin en yüksek oranı)



ile oynuyor.



