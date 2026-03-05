05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Clippers'tan John Collins sakatlığıyla ilgili kötü haber

Los Angeles Clippers, John Collins'in sakatlığı hakkında olumsuz bir güncelleme paylaştı.

calendar 05 Mart 2026 13:26
Haber: Sporx.com dış haberler
Clippers'tan John Collins sakatlığıyla ilgili kötü haber
Kulübün yaptığı açıklamaya göre Collins, boyun zorlanması (neck strain) nedeniyle en az üç maçta forma giyemeyecek.

Clippers sağlık ekibi, oyuncunun durumunu takımın kısa iki maçlık deplasman turunun ardından yeniden değerlendirecek.

Collins şu karşılaşmalarda forma giyemeyecek:

Indiana Pacers'a karşı oynanacak iç saha maçı

San Antonio Spurs deplasmanı

Memphis Grizzlies deplasmanı

Bu sezon 54 maçta görev alan Collins ortalama olarak:

13.8 sayı

5.2 ribaund

1.0 asist

istatistikleri yakaladı.

Yüzde olarak ise:

%56 saha içi isabet

%42.3 üçlük yüzdesi (kariyerinin en yüksek oranı)

ile oynuyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
