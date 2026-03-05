Altay Başkanı Sinan Kanlı'dan taraftara çağrı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak İzmir derbisinde Karşıyaka'ya 3-1 mağlup olan Altay'da başkan Sinan Kanlı, pazar günü evlerinde lider Kütahyaspor'la oynayacakları zorlu randevu öncesi taraftarlardan tribünleri doldurmalarını istedi.



Misafir takım oldukları Karşıyaka derbisinde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda kale arkası tribününden siyah-beyazlı ekibi destekleyen taraftarlara teşekkür eden başkan Kanlı, aynı desteği Kütahyaspor karşılaşmasında da görmek istediğini vurguladı.



Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Mabedimiz Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan sözde deplasman, özde iç saha müsabakasında takımımıza vermiş olduğunuz destek için teşekkürlerimi sunarım. Şimdi bu performansı görülen lüzum üzerine arttırarak bu hafta sonu oynayacağımız Kütahyaspor müsabakasında göstermenizi diliyorum. Takdir edersiniz ki ders almaya niyetli bir çok zümre mevcut. Gereğini ziyadesiyle yaparak 12'nci adam gücü vereceğinizden eminim. Pazar günü mabedimiz Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda buluşmak üzere" dedi.



