05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Altay Başkanı Sinan Kanlı'dan taraftara çağrı

Sinan Kanlı, Pazar günü evlerinde oynayacakları Kütahyaspor maçı için taraftarına seslendi.

calendar 05 Mart 2026 14:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak İzmir derbisinde Karşıyaka'ya 3-1 mağlup olan Altay'da başkan Sinan Kanlı, pazar günü evlerinde lider Kütahyaspor'la oynayacakları zorlu randevu öncesi taraftarlardan tribünleri doldurmalarını istedi.

Misafir takım oldukları Karşıyaka derbisinde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda kale arkası tribününden siyah-beyazlı ekibi destekleyen taraftarlara teşekkür eden başkan Kanlı, aynı desteği Kütahyaspor karşılaşmasında da görmek istediğini vurguladı.

Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Mabedimiz Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan sözde deplasman, özde iç saha müsabakasında takımımıza vermiş olduğunuz destek için teşekkürlerimi sunarım. Şimdi bu performansı görülen lüzum üzerine arttırarak bu hafta sonu oynayacağımız Kütahyaspor müsabakasında göstermenizi diliyorum. Takdir edersiniz ki ders almaya niyetli bir çok zümre mevcut. Gereğini ziyadesiyle yaparak 12'nci adam gücü vereceğinizden eminim. Pazar günü mabedimiz Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda buluşmak üzere" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
