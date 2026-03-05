New York Knicks'in eski başantrenörü David Fizdale, 2018–19 sezonunda takım yönetimiyle birlikte bilerek maç kaybetmeye dayalı bir "tank" planı üzerinde anlaştıklarını açıkladı.



Fizdale, Run It Back podcast programında yaptığı açıklamada Knicks organizasyonunun o dönemde Zion Williamson veya Ja Morant'ı draft edebilmek için bilinçli şekilde mağlubiyetleri göze aldığını söyledi.



Ayrıca kulüp yönetiminin, bir sonraki yaz döneminde Kevin Durant ve Kyrie Irving'in serbest oyuncu olarak takıma katılmasının beklendiğini kendisine ilettiğini de belirtti.



Fizdale o dönem için şu ifadeleri kullandı:



"Ortaya koyduğumuz plan buydu ve ben de tamamen buna inanmıştım. Bunun doğru yol olduğunu düşündüm. Ama sonunda plan gerçekleşmedi.

O kadar çok maç kaybettik ki… Zion Williamson ya da Ja Morant'ı alabilmek için kendi koçluk kariyerimin galibiyet yüzdesini feda ettim."



Ancak bu strateji beklendiği gibi sonuç vermedi.



2018–19 sezonunu 17 galibiyet – 65 mağlubiyet ile tamamlayan Knicks, NBA Draft Lottery'de ilk iki sırayı elde edemedi ve üçüncü sıraya geriledi.



New York ekibi bu sıradan RJ Barrett'ı seçti, ancak Barrett daha sonra Toronto Raptors'a takas edildi.



Ayrıca Knicks'in yaz dönemindeki büyük planı da gerçekleşmedi. Beklentilerin aksine:



Kevin Durant



Kyrie Irving



New York Knicks yerine Brooklyn Nets ile sözleşme imzaladı.



Fizdale ise bir sonraki sezonun başında takımın 4 galibiyet – 18 mağlubiyet ile kötü bir başlangıç yapmasının ardından görevinden alındı.



Geride kalan yılların ardından konuyu değerlendiren Fizdale, aynı durumu tekrar yaşasa farklı bir yaklaşım benimseyeceğini söyledi:



"Bugün tekrar aynı durumla karşılaşsam, daha erken dönemde rekabetçi bir takım kurmak için daha fazla mücadele ederdim ve kariyer rekorumu bu şekilde feda etmezdim."



Fizdale ayrıca tank stratejisinin yalnızca gerçekten anlamlı bir sonuca ulaşma ihtimali varsa uygulanması gerektiğini de sözlerine ekledi.



