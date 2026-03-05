05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Hornets, Warriors hanedanlığı döneminden beri görülmeyen bir başarıya ulaştı

Charlotte Hornets, NBA'de son yıllarda nadir görülen bir istatistiğe imza attı.

calendar 05 Mart 2026 13:25 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2026 13:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Hornets, Warriors hanedanlığı döneminden beri görülmeyen bir başarıya ulaştı
Charlotte Hornets, NBA'de son yıllarda nadir görülen bir istatistiğe imza attı.

Hornets, üst üste altı maçını da 15 veya daha fazla sayı farkla kazanarak NBA'de 2017–18 sezonundaki Golden State Warriors döneminden bu yana görülmeyen bir seri yakaladı.

Sezonun Ocak ve Şubat ayları arasında 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan Charlotte ekibi, son dönemde yeniden etkileyici bir momentum yakalamış durumda.

Boston Celtics deplasmanında TD Garden'daki seyirciyi susturan Hornets, Doğu Konferansı'nın ikinci sırasındaki rakibini 118-89 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Charlotte:

üst üste 6 galibiyete ulaştı

NBA'de şu anki en uzun aktif galibiyet serisine sahip takım konumuna geldi

Ayrıca Hornets, son 6 maçını da 15+ sayı farkla kazanarak ligde uzun süredir görülmeyen bir dominasyon ortaya koydu. Bu seviyede bir seri en son Kevin Durant ve Stephen Curry önderliğindeki Golden State Warriors'ın 2017–18 sezonunda kaydedilmişti.

Takımın yükselişinde özellikle şu isimler öne çıkıyor:

Kon Knueppel (Yılın Çaylağı yarışının en güçlü adaylarından biri)

Brandon Miller

LaMelo Ball

Bu üçlünün etkili performansıyla Hornets, yeni yılın ardından NBA'in en formda ekiplerinden biri haline geldi.

Charlotte şu anda 32-31'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda Play-In hattından çıkmak için yalnızca 2.5 maç geride bulunuyor ve sezon sonunda ilk 6 sıraya girme şansını ciddi biçimde sürdürüyor.

Hornets, bu etkileyici formunu Cuma günü Miami Heat karşısında da sürdürmeyi hedefleyecek.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
