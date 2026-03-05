Charlotte Hornets, NBA'de son yıllarda nadir görülen bir istatistiğe imza attı.



Hornets, üst üste altı maçını da 15 veya daha fazla sayı farkla kazanarak NBA'de 2017–18 sezonundaki Golden State Warriors döneminden bu yana görülmeyen bir seri yakaladı.



Sezonun Ocak ve Şubat ayları arasında 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan Charlotte ekibi, son dönemde yeniden etkileyici bir momentum yakalamış durumda.



Boston Celtics deplasmanında TD Garden'daki seyirciyi susturan Hornets, Doğu Konferansı'nın ikinci sırasındaki rakibini 118-89 gibi farklı bir skorla mağlup etti.



Bu sonuçla birlikte Charlotte:



üst üste 6 galibiyete ulaştı



NBA'de şu anki en uzun aktif galibiyet serisine sahip takım konumuna geldi



Ayrıca Hornets, son 6 maçını da 15+ sayı farkla kazanarak ligde uzun süredir görülmeyen bir dominasyon ortaya koydu. Bu seviyede bir seri en son Kevin Durant ve Stephen Curry önderliğindeki Golden State Warriors'ın 2017–18 sezonunda kaydedilmişti.



Takımın yükselişinde özellikle şu isimler öne çıkıyor:



Kon Knueppel (Yılın Çaylağı yarışının en güçlü adaylarından biri)



Brandon Miller



LaMelo Ball



Bu üçlünün etkili performansıyla Hornets, yeni yılın ardından NBA'in en formda ekiplerinden biri haline geldi.



Charlotte şu anda 32-31'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda Play-In hattından çıkmak için yalnızca 2.5 maç geride bulunuyor ve sezon sonunda ilk 6 sıraya girme şansını ciddi biçimde sürdürüyor.



Hornets, bu etkileyici formunu Cuma günü Miami Heat karşısında da sürdürmeyi hedefleyecek.



