05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

1. Lig'de 6-7 Mart'ın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de yarın ve cumartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

calendar 05 Mart 2026 14:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1. Lig'de 6-7 Mart'ın hakemleri açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında 6 Mart Cuma ve 7 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde yarın ve cumartesi günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

6 Mart Cuma:

16.00 SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Sakaryaspor-Adana Demirspor: Alpaslan Şen

20.00 Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Süleyman Bahadır

7 Mart Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Manisa FK: Burak Demirkıran

13.30 Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay

16.00 Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Bandırmaspor-İstanbulspor: Fatih Tokail

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor: Berkay Erdemir

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.