Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, Atlanta Hawks karşısında alınan farklı mağlubiyet sırasında yaşadığı büyük hayal kırıklığı nedeniyle teknik faulle cezalandırıldı.



Karşılaşmanın bitimine 4 dakika 20 saniye kala Bucks'ın skor olarak geride olduğu bölümde Atlanta oyuncusu Dyson Daniels, hücum ribaundu sonrası yaptığı sayıyla farkı artırdı. Bu pozisyonun ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Giannis, topu pota direğine doğru fırlatarak tepkisini gösterdi.



Hakemler bu hareket sonrası Antetokounmpo'ya teknik faul verdi.



Milwaukee Bucks, Çarşamba gecesi oynanan mücadelede Atlanta Hawks'a 131-113 mağlup oldu. Bu sonuçla Bucks:



üst üste dördüncü yenilgisini aldı



sezon derecesini 26 galibiyet – 35 mağlubiyete düşürdü



Doğu Konferansı'nda Play-In hattının 5 maç gerisine düşen Milwaukee için sezon giderek zorlaşıyor.



Giannis Antetokounmpo ise bu karşılaşmayla birlikte uzun süren baldır sakatlığı sonrası ikinci maçına çıktı.



Sezon boyunca oldukça duygusal ve inişli çıkışlı bir süreç yaşayan Bucks cephesinde, NBA trade deadline döneminde kadroda köklü bir değişim yapılmaması nedeniyle gözler şimdiden yaz döneminde atılabilecek olası adımlara çevrilmiş durumda.



