05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Giannis, Bucks'ın son mağlubiyetinde sinirlerine hakim olamadı

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, Atlanta Hawks karşısında alınan farklı mağlubiyet sırasında yaşadığı büyük hayal kırıklığı nedeniyle teknik faulle cezalandırıldı.

calendar 05 Mart 2026 13:23 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2026 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Giannis, Bucks'ın son mağlubiyetinde sinirlerine hakim olamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, Atlanta Hawks karşısında alınan farklı mağlubiyet sırasında yaşadığı büyük hayal kırıklığı nedeniyle teknik faulle cezalandırıldı.

Karşılaşmanın bitimine 4 dakika 20 saniye kala Bucks'ın skor olarak geride olduğu bölümde Atlanta oyuncusu Dyson Daniels, hücum ribaundu sonrası yaptığı sayıyla farkı artırdı. Bu pozisyonun ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Giannis, topu pota direğine doğru fırlatarak tepkisini gösterdi.

Hakemler bu hareket sonrası Antetokounmpo'ya teknik faul verdi.

Milwaukee Bucks, Çarşamba gecesi oynanan mücadelede Atlanta Hawks'a 131-113 mağlup oldu. Bu sonuçla Bucks:

üst üste dördüncü yenilgisini aldı

sezon derecesini 26 galibiyet – 35 mağlubiyete düşürdü

Doğu Konferansı'nda Play-In hattının 5 maç gerisine düşen Milwaukee için sezon giderek zorlaşıyor.

Giannis Antetokounmpo ise bu karşılaşmayla birlikte uzun süren baldır sakatlığı sonrası ikinci maçına çıktı.

Sezon boyunca oldukça duygusal ve inişli çıkışlı bir süreç yaşayan Bucks cephesinde, NBA trade deadline döneminde kadroda köklü bir değişim yapılmaması nedeniyle gözler şimdiden yaz döneminde atılabilecek olası adımlara çevrilmiş durumda.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.