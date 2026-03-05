Charlotte Hornets'ın çaylak oyuncusu Kon Knueppel, NBA tarihine geçen bir başarıya imza atarak efsanevi isim Michael Jordan ile aynı istatistikte zirveyi paylaştı.



Hornets'ın genç forveti, bir çaylak oyuncu olarak en az 20 sayı ve %65 gerçek şut yüzdesi (true shooting) ile oynanan maç sayısında Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu.



Charlotte Hornets son dönemde yalnızca eğlenceli bir basketbol oynamakla kalmıyor, aynı zamanda sahada oldukça ciddi ve etkili bir performans sergiliyor.

Takım, TD Garden'da Boston Celtics'i 118-89 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sezon derecesini 32 galibiyet – 31 mağlubiyet seviyesine taşıdı ve uzun bir aranın ardından .500 galibiyet yüzdesinin üzerine çıktı.



Bu karşılaşmada Hornets'ın en skorer oyuncusu ise Kon Knueppel oldu. Genç yıldız maçı:



20 sayı



4/8 üçlük



3/6 ikilik



2/3 serbest atış



ile tamamladı.



Bu performans sayesinde Knueppel, bir çaylak olarak 20+ sayı ve %65 true shooting barajını en fazla geçen oyuncu kategorisinde Michael Jordan ile aynı seviyeye ulaştı.



Duke Üniversitesi çıkışlı oyuncu bu sezon şu ana kadar 62 maçta forma giydi ve ortalama olarak:



19.2 sayı



5.5 ribaund



3.4 asist



%44 üçlük yüzdesi



istatistikleri yakaladı.



