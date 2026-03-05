05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Kon Knueppel, Michael Jordan'ın çaylak rekoruna ortak oldu

Charlotte Hornets'ın çaylak oyuncusu Kon Knueppel, NBA tarihine geçen bir başarıya imza atarak efsanevi isim Michael Jordan ile aynı istatistikte zirveyi paylaştı.

calendar 05 Mart 2026 13:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kon Knueppel, Michael Jordan'ın çaylak rekoruna ortak oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Charlotte Hornets'ın çaylak oyuncusu Kon Knueppel, NBA tarihine geçen bir başarıya imza atarak efsanevi isim Michael Jordan ile aynı istatistikte zirveyi paylaştı.

Hornets'ın genç forveti, bir çaylak oyuncu olarak en az 20 sayı ve %65 gerçek şut yüzdesi (true shooting) ile oynanan maç sayısında Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu.

Charlotte Hornets son dönemde yalnızca eğlenceli bir basketbol oynamakla kalmıyor, aynı zamanda sahada oldukça ciddi ve etkili bir performans sergiliyor.
Takım, TD Garden'da Boston Celtics'i 118-89 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sezon derecesini 32 galibiyet – 31 mağlubiyet seviyesine taşıdı ve uzun bir aranın ardından .500 galibiyet yüzdesinin üzerine çıktı.

Bu karşılaşmada Hornets'ın en skorer oyuncusu ise Kon Knueppel oldu. Genç yıldız maçı:

20 sayı

4/8 üçlük

3/6 ikilik

2/3 serbest atış

ile tamamladı.

Bu performans sayesinde Knueppel, bir çaylak olarak 20+ sayı ve %65 true shooting barajını en fazla geçen oyuncu kategorisinde Michael Jordan ile aynı seviyeye ulaştı.

Duke Üniversitesi çıkışlı oyuncu bu sezon şu ana kadar 62 maçta forma giydi ve ortalama olarak:

19.2 sayı

5.5 ribaund

3.4 asist

%44 üçlük yüzdesi

istatistikleri yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.