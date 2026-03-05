05 Mart
İşte derbinin hakemi

Trendyol Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği derbide karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş JK ile Galatasaray SK mücadelesini yönetecek hakem belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeye göre derbide düdük çalacak isim FIFA kokartlı Ozan Ergün olacak.

İstanbul'da oynanacak kritik mücadelede Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Abil Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olarak açıklandı.

Süper Lig'in zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş–Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. 

OZAN ERGÜN'ÜN KARİYERİ

34 yaşındaki Ozan Ergün, bu sezon Süper Lig'de 11, 1. Lig'de 6 ve kupada 1 maç olmak üzere toplam 18 maç yönetti.

Ozan Ergün, kariyerindeki tek derbiyi bu sezon yönetti. O derbide Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
