05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Damla Köse'ye yakışır bir karşılama töreni

Avrupa Şampiyonu milli atıcı Damla Köse, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

calendar 05 Mart 2026 12:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Damla Köse'ye yakışır bir karşılama töreni
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde altın madalya kazanan Damla Köse, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 1-4 Mart tarihlerinde düzenlenen organizasyonda kategorisinde Türkiye'ye ilk Avrupa Şampiyonluğu'nu getirmeyi başaran Damla Köse, organizasyonun ardından memleketi Erzurum'a döndü.

Başarılı sporcuyu, havalimanında Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Özbay ve sporcu arkadaşları karşıladı.

Damla Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, gururlu olduğunu söyledi.

Organizasyon öncesinde İstiklal Marşı'nı okutmanın hayalini kurduğunu anlatn Köse, "İstiklal Marşı'nı okutmak benim için çok büyük bir hayaldi. Giderken de en büyük düşüncem buydu. Orada İstiklal Marşı'nı okutup Türk bayrağını açmaktı. Bu çok şükür bana nasip oldu." diye konuştu

Köse, alınan bu başarının ilk olduğunu vurgulayarak "Bu, tarihte ilk oldu ve ilk defa Avrupa Şampiyonası'nda kategorimde altın madalya alındı. Aynı zamanda takım olarak da gümüş madalya aldık. Bu da tarihte bir ilk oldu. Geçen sene zaten aynı kategoride gümüş almış altın madalyayı kıl payı kaçırmıştım. Bu sene çok şükür altın alıp Avrupa Şampiyonu olarak döndüm bunun için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
