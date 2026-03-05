Kupa Voley'de yarı final maçlarının tarihleri belli oldu!

AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde "Dörtlü Final" maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlarda Ankara'da, erkeklerde ise Eskişehir'de düzenlenecek Kupa Voley Dörtlü Finali'nin maç programı şu şekilde:
ANKARA
24 Mart Salı:
Yarı finaller
15.00 VakıfBank-Galatasaray Daikin
19.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit
25 Mart Çarşamba:
19.00 Final maçı
ESKİŞEHİR
6 Nisan Pazartesi:
Yarı finaller
15.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlikspor
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana
7 Nisan Salı:
19.00 Final maçı
