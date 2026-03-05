Kupa Voley'de yarı final maçlarının tarihleri belli oldu!

AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde "Dörtlü Final" maçlarının programı belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlarda Ankara'da, erkeklerde ise Eskişehir'de düzenlenecek Kupa Voley Dörtlü Finali'nin maç programı şu şekilde:



ANKARA



24 Mart Salı:



Yarı finaller



15.00 VakıfBank-Galatasaray Daikin



19.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit



25 Mart Çarşamba:



19.00 Final maçı



ESKİŞEHİR



6 Nisan Pazartesi:



Yarı finaller



15.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlikspor



19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana



7 Nisan Salı:



19.00 Final maçı



