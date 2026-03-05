05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Kupa Voley'de yarı final maçlarının tarihleri belli oldu!

AXA Sigorta Kupa Voley kapsamında kadınlar yarı final ve final maçları Ankara'da, erkekler yarı final ve final maçları ise Eskişehir'de düzenlenecek.

calendar 05 Mart 2026 17:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kupa Voley'de yarı final maçlarının tarihleri belli oldu!
AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde "Dörtlü Final" maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlarda Ankara'da, erkeklerde ise Eskişehir'de düzenlenecek Kupa Voley Dörtlü Finali'nin maç programı şu şekilde:

ANKARA

24 Mart Salı:

Yarı finaller

15.00 VakıfBank-Galatasaray Daikin

19.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit

25 Mart Çarşamba:

19.00 Final maçı

ESKİŞEHİR

6 Nisan Pazartesi:

Yarı finaller

15.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlikspor

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana

7 Nisan Salı:

19.00 Final maçı

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
