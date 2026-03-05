Osayi-Samuel, İngiltere'de taraftarları çıldırttı!

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Birmingham City'ye transfer olmuştu. Deneyimli futbolcu, Middlesbrough karşılaşmasının ardından eleştirilerin odağı haline geldi.
Birmingham'ın Middlesbrough'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından taraftarlar, yenilginin sorumluluğunu büyük ölçüde Bright Osayi-Samuel ve kaleci James Beadle'e yükledi. Sosyal medyada iki futbolcuya yönelik sert tepkiler dikkat çekerken, Osayi-Samuel özellikle taraftarların yoğun eleştirileri ve linçleriyle karşılaştı.
Karşılaşmada yenilen iki golde doğrudan Osayi-Samuel'in hatası olduğunu düşünen bazı taraftarlar, deneyimli futbolcu hakkında çarpıcı yorumlar yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları:
