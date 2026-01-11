11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
8-1
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-1
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Nando De Colo: "Fenerbahçe'ye dönmek zor karar değil"

Fenerbahçe Beko'ya geri dönen ve ilk maçına çıkan Fransız yıldız De Colo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 11 Ocak 2026 21:51 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 21:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Nando De Colo: 'Fenerbahçe'ye dönmek zor karar değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Beko'nun Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 mağlup ettiği maçın ardından sarı lacivertli takıma geri dönen Nando De Colo, FBTV mikrofonlarına konuştu.

Maçı 13 sayı ile tamamlayan Fransız yıldız, "Geri döndüğüm ve tekrar Fenerbahçe oyuncusu olarak parkeye çıktığım için çok mutluyum. Bu basketbol anlamında kesinlikle zor bir karar değildi. Aileniz varsa ülkenizde ayarlamanız şeyler oluyor ama Fenerbahçe'ye gelmek zor bir karar değildi." dedi.

De Colo, "Bugün sahaya çıkmak ve tekrar Fenerbahçe taraftarının önünde forma giymek harikaydı. Bundan sonra sezon hedeflerimize ulaşmak için daha fazla çalışmaya ve daha fazla elimden geleni yapmaya çalışacağım. Aynı şekilde ailemin buraya gelip benimle olması için de sabırsızlanıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
