Voleybol Efeler Ligi'nde 23. hafta maçları

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları, 8 Mart Pazar günü yapılacak.
Ligde 23. haftanın maç programı şu şekilde:
13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Cengiz Göllü)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
16.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Gaziantep Gençlikspor-Gebze Belediyespor (Şahinbey)
16.00 Altekma-Spor Toto (TVF Atatürk)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (İBB Cebeci)
NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Galatasaray HDI Sigorta, haftayı maç yapmadan geçecek.
Ligde 23. haftanın maç programı şu şekilde:
13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Cengiz Göllü)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
16.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Gaziantep Gençlikspor-Gebze Belediyespor (Şahinbey)
16.00 Altekma-Spor Toto (TVF Atatürk)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (İBB Cebeci)
NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Galatasaray HDI Sigorta, haftayı maç yapmadan geçecek.