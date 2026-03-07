Fenerbahçe için sürpriz iddia: Pape Matar Sarr

Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılacak forvet transferi için çalışmalar sürerken, İngiliz basınından sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.



Haberlere göre Fenerbahçe, bu kez Tottenham Hotspur forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr ile ilgileniyor. 22 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda yeni bir maceraya atılmak istediği ve kulübünden ayrılmayı değerlendirdiği öne sürüldü.



Öte yandan Premier Lig'de beklenmedik şekilde düşme hattına yaklaşan Tottenham'ın, küme düşmesi halinde kadrosundaki birçok yıldızla yollarını ayırabileceği iddia edildi. Lacivert-beyazlı ekip ligde son 5 maçını da kaybederken, düşme hattının yalnızca 1 puan üzerinde bulunuyor.



PERFORMANSI



Fenerbahçe'nin, genç yıldızla yakından ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı belirtiliyor. Sarr, bu sezon Tottenham formasıyla 29 resmi maçta 1785 dakika süre alırken 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.







