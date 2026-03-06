06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
1-2
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Gürsel: "İstikrar sağlamak istiyoruz"

TFF 1. Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı İstanbulspor karşılaşması öncesi Bandırmaspor teknik direktörü Mustafca Gürsel, değerlendirmede bulundu.

calendar 06 Mart 2026 17:07
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gürsel: 'İstikrar sağlamak istiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 29. haftada oynayacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Balıkesir temsilcisi, 7 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında yapacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde Onur Göçmez Cin Çukuru Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamlayıp, maç saatini beklemeye başladı.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, geçen hafta deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ettiklerini hatırlatarak, söz konusu galibiyetin önemine değindi.

Sportif sakatlıklar nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan oyuncuların iyileştiğini anlatan Gürsel, şöyle konuştu:

"Sakat oyuncularımızın aramıza katılması bizim için önemli. Takımımızın oyununa enerjisine de hemen yansımaya başladı. Bundan sonraki 10 maçta, her müsabaka daha fazla önem kazanmaya başladı. Galibiyet serisini devam ettirmek zorundayız. Kendi sahamızda değerli bir rakiple oynayacağız. Bütün takımlara saygımız var ancak biz de iyi çalışıyoruz. Yarın taraftarımızla sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Takım halinde her şeyin en iyisini yapıp istikrar sağlamak istiyoruz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.