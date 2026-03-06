06 Mart
PFDK'den 7 kulübe para cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 7 Süper Lig kulübüne para cezası uyguladığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, farklı nedenlerden Beşiktaş'ı 1 milyon 220 bin, Antalyaspor'u 700 bin, Galatasaray'ı 330 bin, Başakşehir, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Konyaspor'u ise 220'şer bin lira para cezasına çarptırdı.

Kocaelispor antrenörü Kerem Nazlıgül'e ise çeşitli sebeplerden 120 bin lira para cezası verildi.

PFDK, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor ve Samsunsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki maç için bloke etti.

TFF 1. LİG CEZALARI

TFF 1. Lig'den ise Vanspor FK'ye 760 bin, Sakaryaspor'a 593 bin, Erzurumspor FK, Sarıyer ve Serikspor'a da 110'ar bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca Sakaryasporlu futbolcu Josip Vukovic'e ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 40 bin lira para cezası verilirken İstanbulsporlu kaleci antrenörü Erdem Bali ise müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 40 bin lira para cezasına çarptırıldı.

