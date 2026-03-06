Fenerbahçe'de 2 sakatlık için kritik gün!

Fenerbahçe, sakatlık kâbusundan bir türlü kurtulamadı. Alvarez, Skriniar, Çağlar, Talisca ve Semedo'nun uzun süreli sakatlıkları, Domenico Tedesco'yu zor durumda bıraktı.
TAM 'DÖNDÜLER' DERKEN
Oosterwolde ve Ederson'un erken dönüşü ise moral oldu. Ancak Gaziantep mücadelesi öncesi gelen haber taraftarları yine korkuttu. Ederson ve Asensio, ağrıları nedeniyle kafileye dahil olmadı.
ZEKİ MURAT GÖLE'DEN ENDİŞE VEREN AÇIKLAMA
Bu oyuncuların ciddi bir sıkıntıları olmadığı kaydedilmişti. Ancak antrenör Zeki Murat Göle, maçtan hemen önce yaptığı açıklamada, "Ederson ve Asensio'nun bir sonraki maçta için durumları şüpheli" ifadelerini kullanması endişeleri artırdı.
SAMSUN MAÇINDA OYNAMAYABİLİRLER
İki yıldız, bugün Samandıra'da kontrolden geçirilecek ve ağrı seviyelerine bakılacak. Ağrılarının geçmesi ve sağlık ekibinden onay çıkması halinde takımla çalışmalara katılacaklar. Aksi bir durumda ise Ederson ve Asensio, pazar günkü Samsun mücadelesinde forma giyemeyebilir
