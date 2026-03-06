06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Fenerbahçe'de 2 sakatlık için kritik gün!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek moral depoladı. Ancak Samsunspor maçı öncesinde takımda Ederson ve Marco Asensio'nun durumu endişe yaratıyor.

06 Mart 2026 08:20
Haber: Fanatik
Fenerbahçe'de 2 sakatlık için kritik gün!






Fenerbahçe, sakatlık kâbusundan bir türlü kurtulamadı. Alvarez, Skriniar, Çağlar, Talisca ve Semedo'nun uzun süreli sakatlıkları, Domenico Tedesco'yu zor durumda bıraktı.

TAM 'DÖNDÜLER' DERKEN

Oosterwolde ve Ederson'un erken dönüşü ise moral oldu. Ancak Gaziantep mücadelesi öncesi gelen haber taraftarları yine korkuttu. Ederson ve Asensio, ağrıları nedeniyle kafileye dahil olmadı.


ZEKİ MURAT GÖLE'DEN ENDİŞE VEREN AÇIKLAMA

Bu oyuncuların ciddi bir sıkıntıları olmadığı kaydedilmişti. Ancak antrenör Zeki Murat Göle, maçtan hemen önce yaptığı açıklamada, "Ederson ve Asensio'nun bir sonraki maçta için durumları şüpheli" ifadelerini kullanması endişeleri artırdı.


SAMSUN MAÇINDA OYNAMAYABİLİRLER

İki yıldız, bugün Samandıra'da kontrolden geçirilecek ve ağrı seviyelerine bakılacak. Ağrılarının geçmesi ve sağlık ekibinden onay çıkması halinde takımla çalışmalara katılacaklar. Aksi bir durumda ise Ederson ve Asensio, pazar günkü Samsun mücadelesinde forma giyemeyebilir

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
