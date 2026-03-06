Beşiktaş'ta derbi silahı duran toplar

Beşiktaş, kritik derbide cumartesi günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
Siyah-beyazlılar, bu sezon duran top etkinliği ile dikkat çekiyor.
Süper Lig'de kaydettiği 45 golün 13'ünü duran toplardan bulan Beşiktaş'ın kornerlerden ise 8 golü bulunuyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi öncesi de duran toplar konusunda takıma ekstra çalışmalar yaptırdı.
Siyah-beyazlılar, derbide de duran top etkinliğini kullanmak ve Galatasaray'ı mağlup etmek istiyor.
Siyah-beyazlılar, bu sezon duran top etkinliği ile dikkat çekiyor.
Süper Lig'de kaydettiği 45 golün 13'ünü duran toplardan bulan Beşiktaş'ın kornerlerden ise 8 golü bulunuyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi öncesi de duran toplar konusunda takıma ekstra çalışmalar yaptırdı.
Siyah-beyazlılar, derbide de duran top etkinliğini kullanmak ve Galatasaray'ı mağlup etmek istiyor.