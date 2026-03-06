Galatasaray'da derbi öncesi uyarı!

Galatasaray, derbi maçta Beşiktaş'ın konuğu olacak.
Galatasaray, bu sezon kaybettiği 14 puanın 8'ini deplasmanda yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 24 müsabakada alabileceği 72 puanın 58'ini elde etti. Geride kalan bölümde 4'ü beraberlik, 2'si mağlubiyet olmak üzere 14 puan kaybı yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, bunları 6'sını evinde, 8'ini rakip sahada bıraktı.
Sahasında 3 beraberlik gören "Cimbom" deplasmanda ise 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
SON 2 DERBİDE EKSİK KALDI
Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile yaptığı son 2 derbide kırmızı kart gördü.
Geçen sezonun ikinci yarısında Dolmabahçe'de yapılan derbide sarı-kırmızılı ekipte Przemysław Frankowski, 36. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Yaklaşık 1 saat 1 kişi eksik mücadele eden "Cimbom" sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
Bu sezon RAMS Park'ta yapılan derbinin ise 34. dakikasında Davinson Sanchez kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldığında 1-0 geride olan sarı-kırmızılı ekip, golü bularak derbiden 1-1 beraberlikle çıktı.
Galatasaray'da teknik heyet, oyuncuları bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyardı.
BEŞİKTAŞ'TAN SONRA LIVERPOOL
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçına çıkacak.
Ligde cumartesi günü şampiyonluk yarışında kritik Beşiktaş derbisinde mücadele edecek sarı-kırmızılı ekip, 10 Mart Salı günü iç sahada İngiliz temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. Sonrasında 14 Mart Cumartesi günü taraftarı önünde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak "Cimbom" 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda Liverpool ile rövanş maçını yapacak.
