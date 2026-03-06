Verstappen: 'Gerekirse alışveriş arabasıyla yarışırım'

2026 Avustralya Grand Prix'sinin ilk gününde Max Verstappen, ilk antrenman seansını Ferrari pilotlarının arkasında 3. sırada tamamladı. Günün ikinci seansını ise 6. sırada noktaladı.



Seansların ardından konuşan Verstappen, sezon öncesi testler kendileri için iyi geçse de yeni sezonda hâlâ yapmaları gereken çok fazla şey olduğunu dile getirdi.



4 kez Dünya Şampiyonu Max Verstappen, "Bence oldukça iyi bir sezon öncesi dönemi geçirdik. Bizim için büyük bir öğrenme süreci oldu ama araçla iyi çalıştık ve çok fazla tur attık. Açıkçası daha iyi olmasını isteyebileceğimiz çok fazla şey yok. Performans anlamında nerede olduğumuzu bilmiyorum ama ön grupta yer alabilmek için hâlâ yapmamız gereken epey iş olduğunu düşünüyorum. Ama zaten bunu bekliyorduk." dedi.



Rakip takımların gerçek performanslarının henüz tam olarak ortaya çıkmadığını belirten Hollandalı pilot, özellikle güç ünitesine duyarlı pistlerde dengelerin farklı görünebileceğini söyledi.



"DAHA HIZLI OLMAMIZ ŞART"



Araç performansı hakkında konuşan Red Bull sürücüsü, "Neler olacağını göreceğiz, açıkçası bunun hakkında çok fazla düşünmüyorum. Sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şu ana kadar yaptıklarımızdan memnunuz ama ön tarafta mücadele etmek istiyorsak daha hızlı olmamız gerektiğini de biliyoruz." şeklinde konuştu.



"ALIŞVERİŞ ARABASIYLA BİLE SINIRLARI ZORLARIM"



Her şekilde sonuna kadar yarışacağını ifade eden Max Verstappen, "Ben şahsen yeni kuralları fazla karmaşık hale getirmeyi sevmiyorum. Bu aracı sürmem gerekiyorsa bunu sürerim, geçen yılın aracını sürmem gerekiyorsa onu sürerim. Gerekirse bir alışveriş arabasıyla bile yarışırım ve onunla da sınırları zorlarım. Sonuçta bir fren pedalı, bir gaz pedalı ve bir direksiyon var. Yapmanız gereken şey onunla sınırları zorlamak ve gereken şartlara uyum sağlamak. Nihayetinde hayatınız boyunca bunun için çalışıyorsunuz, iyi sürücüler her zaman öne çıkacaktır." ifadesini kullandı.







