Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sürpriz bir ayrılık yaşandı.



Başkent ekibi, ligde iki maça çıktıktan sonra teknik direktör Levent Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Gençlerbirliği, Şahin ile ligde 2 maçta 1 puan aldı.



Gençlerbirliği'nin açıklaması şu şekilde:



"Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine, kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."



