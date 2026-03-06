06 Mart
Doktordan Tatum için uyarı: "Erken dönüş riskli olabilir"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, geçtiğimiz sezon play-off'larında yaşadığı Aşil tendonu yırtığı sonrası parkelere beklenenden daha erken dönebilir. Ancak uzmanlar bu durumun riskli olabileceği konusunda uyarıyor.

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, geçtiğimiz sezon play-off'larında yaşadığı Aşil tendonu yırtığı sonrası parkelere beklenenden daha erken dönebilir. Ancak uzmanlar bu durumun riskli olabileceği konusunda uyarıyor.

Celtics'in sakatlık raporuna göre Tatum'ın Dallas Mavericks ile oynanacak Cuma günü karşılaşması için durumu "questionable" (şüpheli) olarak güncellendi. Bu gelişme, yıldız oyuncunun sezon içindeki ilk maçına beklenenden daha erken çıkabileceği anlamına geliyor.

Ancak Nuoro Wellness'ta görev yapan Dr. Abhinav Gautam, erken dönüşün çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

"Süregelen tendinopati gelişebilir," diyen Gautam, bunun tendonun yeterince hazır olmadan yüklenmesi sonucu iltihap veya tahriş oluşması anlamına geldiğini söyledi.

Gautam'a göre erken dönüş durumunda oyuncular ikincil sakatlıklar yaşayabilir:

"Hamstring, kalça, diz ya da diğer bacakta sakatlıklar görülebilir. Ayrıca oyuncunun performans tavanı düşebilir; tendon elastikiyeti tam olarak geri gelmeden eski seviyesine ulaşması zor olabilir."

Uzman doktor ayrıca sakatlık korkusunun oyuncunun mental performansını da etkileyebileceğini belirtti:

"Basketbol oynarken bacağınızı yeniden sakatlamaktan korkuyorsanız özgür oynayamazsınız. Zihniniz 'flow state' dediğimiz akış haline giremez."

Boston'ın Tatum olmadan da başarılı bir sezon geçirdiğini hatırlatan Gautam, erken dönüş kararının sorgulanabileceğini söyledi:

"Boston'da Harvard sisteminde harika doktorlar var, en iyi bakımı aldığından eminim. Ama takım Doğu'da ikinci sıradaysa neden bu kadar erken risk alınsın?"

