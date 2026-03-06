06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
0-2DA
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın 2. günü sonlandı

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın 2. günü son buldu. Milli cimnastik sporcusu Sevgi Seda Kayışoğlu, yer aletinde finale yükselme başarısını gösterdi.

calendar 06 Mart 2026 16:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın 2. günü sonlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu Sevgi Seda Kayışoğlu, 3'üncü sırada tamamladığı yer aletinde finale çıktı.
Başkent Bakü'de bulunan Uluslararası Cimnastik Arena'da başlayan yarışmanın ikinci gününde erkeklerde Mehmet Ayberk Koşak kulplu beygir aletinde, Kerem Şener barfiks, Hasan Bulut ise barfiks ve kulplu beygir aletlerinde mücadele etti.

Kadınlarda Bengisu Yıldız denge aleti, Sevgi Seda Kayışoğlu ise denge ve yer aletlerinde yarıştı.

Yer aletinde 12. 466 puan alan mili sporcu Sevgi Seda Kayışoğlu, 3'üncü sıraya yerleşerek finalde yarışma hakkı kazandı.

Kayışoğlu, denge aletini ise 10.933 puanla 21'inci sırada tamamlarken, Bengisu Yıldız 11.866 puanla 13'üncü sırda yer aldı.

Erkeklerde kulplu beygir aletini Mehmet Ayberk Koşak 13.100 puanla 12'nci, Hasan Bulut ise 11. 266 puanla 26'ncı sırada tamamladı.

Barfikste Kerem Şener 12. 533 puanla 14'üncü sırada yer alırken, Hasan Bulut da 9.200 puanla 24'üncü sıraya yerleşti.

Yarışmanın üçüncü gününde erkeklerde yer, paralel bar ve halka; kadınlarda ise atlama ve asimetrik bar aletinde final müsabakaları yapılacak.

Milli sporcular Mehmet Ayberk Koşak, halka aletinde finalde yarışacak, Bengisu Yıldız ise atlama tahtasında yedek olarak finalde yer alacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.