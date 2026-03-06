Aston Martin'den kabus gibi başlangıç!

Aston Martin, Avustralya Grand Prix'sinde ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı. Takım patronu Adrian Newey, Honda güç üniteleri için yedek bataryalarının kalmadığını açıkladı.
Formula 1 sezon açılışında Avustralya'da yapılan ilk hafta sonunda, Melbourne'deki ilk antrenman seansında Aston Martin araçları yalnızca üç tur atabildi. Takımın yaşadığı sorunun temelinde ise Honda tarafından geliştirilen güç ünitesinin çalışırken ürettiği aşırı titreşimler bulunuyor. Çalışma sırasında oluşan güçlü titreşimler, araçtaki bataryaların arızalanmasına neden oluyor.
Benzer sorunlar, Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinde de takımın programını kısıtlamıştı. Son test gününde 2 kez Dünya Şampiyonu Fernando Alonso uzun bir sürüş gerçekleştirirken pist üzerinde aracı durdurması istenmiş, Lance Stroll ise öğleden sonra yalnızca birkaç tur atabilmişti.
YARIŞI BİTİREMEYECEKLER!
Melbourne'deki hafta sonu öncesi araçtaki titreşimlerin pilotların sağlık sorunlarını tehdit eder hale geldiğini açıklayan Adrian Newey, titreşim sorunu ve batarya tedarik sıkıntısı nedeniyle takımın pazar günkü Grand Prix'yi tamamlamayacağını açıkladı.
"SADECE 2 BATARYAMIZ VAR"
Newey, Avustralya'ya geldiklerinde yeni bir sorunun daha ortaya çıktığını açıkladı: "Batarya ile yönetim sistemi arasında dahili iletişimle ilgili yeni bir problem yaşadık. Ancak asıl temel sorun, hâlâ mücadele ettiğimiz titreşim problemi. Gerçekçi olmak gerekirse şu anda sadece problemi yönetmeye çalışıyoruz. Batarya konusunda çok kısıtlıyız. Elimizde yalnızca iki batarya kaldı ve onlar da araçların içinde. Eğer bunlardan birini kaybedersek bu büyük bir problem olur."
Britanyalı takım patronu Newey durumu şöyle özetledi: "Çok ciddi bir güç ünitesi sorunumuz var ve piste çıkamadığımız için aracın kendisi hakkında da yeterince bilgi toplayamıyoruz. Bu yüzden biraz çaresiz hissediyorum."
Newey, Honda'dan ek batarya temin etme ihtimali olup olmadığı sorusuna ise net bir yanıt verdi: "Hayır, yok. Kullanabileceğimiz başka batarya kalmadı."
ALONSO MEMNUN DEĞİL!
44 yaşındaki tecrübeli pilot Fernando Alonso ise takımı ve motor tedarikçisi Honda'yı eleştirdi. "Önce ilk seanstaki Honda sorunu, sonra ikinci seanstaki diğer Honda meseleleri bugün atabildiğimiz tur sayısını çok kısıtladı. Buna hiç ihtiyacımız yoktu çünkü hem aracı anlamak hem de bu aracın en iyi hangi ayarlarda çalıştığını çözmek için biraz toparlanmamız gerekiyordu. Bildiğiniz gibi bu yarışa tamamen yeni parçalarla, yeni bir paketle geldik. Bu paketle en iyi hızı nerede yakalarız, nasıl bir ayar yaparız anlamalıydık ama bugün yeterince tur atamadık." dedi.
"HAYAL KIRIKLIĞI"
Bu yaşananların tam bir hayal kırıklığı olduğunu belirten İspanyol pilot,
