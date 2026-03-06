Arda Güler farkı: Real Madrid'de zirvede!

🇹🇷Arda Güler'in asistinde Tchouaméni topu ağlara gönderdi! 🔥 pic.twitter.com/b5208UTbXv



Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, bu sezonki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç yıldız, yaptığı asistlerle İspanyol devinin en çok asist yapan oyuncusu konumuna yükseldi.La Liga'nın 27. haftasında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, maçın 11. dakikasında takımının öne geçmesini sağlayan golün hazırlayıcısı oldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kısa pasla başlayan organizasyonda topu ceza sahası ön çizgisine doğru çeviren Arda'nın pasında, gelişine sert bir vuruş yapan Aurelien Tchouameni'nin şutu direğe çarparak ağlara gitti ve Real Madrid 1-0 öne geçti.Bu asistle birlikte Arda Güler'in sezon genelindeki asist sayısı 13'e ulaştı. Genç futbolcu, bu asistlerin 8'ini La Liga'da, 4'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve 1'ini de İspanya Kral Kupası'nda yaptı.Sezon boyunca farklı kulvarlarda takım arkadaşlarını golle buluşturan Arda Güler, böylece Real Madrid kadrosunda en fazla asist yapan oyuncu olarak öne çıktı