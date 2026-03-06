06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Milli judocular, Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak

Portekiz'de başlayacak Avrupa Gençler Kupası'nda Milli judocular, madalya için kıran kırana mücadele içinde olacaklar.

calendar 06 Mart 2026 13:39
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli judocular, Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli judocular, 7 Mart Cumartesi günü Portekiz'de başlayacak Avrupa Gençler Kupası'nda madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Portimao kentinde gerçekleştirilecek organizasyon, 8 Mart Pazar günü sona erecek.

Toplamda 23 ülkeden 355 sporcunun katılacağı turnuvada Türkiye'yi 10 judocu temsil edecek.

Milli takım kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kadınlar: Şevval Erdoğmuş (48 kilo), Merve Kaya (48 kilo), Hayrun Nisa Ardıç (+78 kilo), Ceylan Kocabey (78 kilo), Eda Naz Topalsalihoğlu (52 kilo), Rümeysa Hatice Kılıçkaya (63 kilo)

Erkekler: Ömer Faruk Turgutlu (73 kilo), Mustafa Berat Şimşek (66 kilo), Atilla Dinç (90 kilo), Mahmutcan Maden (+100 kilo)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.