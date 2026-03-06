06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Ligde Aliağa Petkim'in konuğu Büyükçekmece

Küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Aliağa Petkim, ligde sadece 2 galibiyeti bulunan Büyükçekmece'yi sahasında konuk edecek.

calendar 06 Mart 2026 14:36
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor sezona Türkiye Kupası finalleri ve FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle verilen 3 haftalık aranın bitiminde 7 Mart Cumartesi günü son sıradaki Büyükçekmece'yi ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak.

Ligde ara öncesi son maçta Mersin Spor'a deplasmanda iki uzatmada mağlup olan Petkimspor'un 20 maçta 6 galibiyeti bulunuyor. Kümede kalma umutlarını çok azaltan düşme hattında sonuncu Büyükçekmece'nin 2 galibiyeti var.

Bu maçı kazanarak alt sarılarla bağını koparmak isteyen Petkimspor hafta içinde 11 Mart Çarşamba günü FIBA Europe Cup çeyrek final mücadelesinde Bilbao Basket'i konuk edecek.

 
 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
