06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi zemin açıklaması!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, derbi öncesi stadyum zemini ile ilgili konuştu.

calendar 06 Mart 2026 14:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Beşiktaş, derbiden önce hafta içinde kupada Rizespor'u sahasında ağırladı ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın Rizespor ile oynadığı maçta zemin dikkat çekti ve derbi öncesi endişelere neden oldu.

Beşiktaş'tan zeminle ilgili açıklama geldi. Siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hakan Daltaban, Ertan Süzgün'e açıklamalarda bulundu.

Daltaban, "Mevsim geçişlerinde çimin daha güçlü olması adına yeni tohumlama yapılıyor. Tohumlama üstüne de kum atılıyor. Yarına (Cumartesi) kadar kumun çekeceğini düşünüyoruz. Zeminin altında herhangi bir sorun yok. Üstteki kum atılımı nedeniyle o tarz görüntüler oluştu. Zemini hem UEFA hem de TFF yetkilileri inceliyor. Bir sorun yok." dedi.

Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
