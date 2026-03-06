Kadınlar için koşuyoruz

Kadınlarımızın toplumdaki önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nun (KV-6/D) 10'uncusu, 7 Mart Cumartesi günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 20.00'de başlayacak.Evrensel olarak kabul gören 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen düzenlenecek koşuda 6 dişi tay kadınlar için start alacak. 3 yaşlı dişi safkan İngiliz taylarının boy göstereceği yarış, Veliefendi Hipodromu sentetik pistinde 2000 metre mesafe üzerinden gerçekleştirilecek.Bu önemli günde ayrıca, Türkiye Jokey Kulübü ve Çınar Kaymakamlığı iş birliğiyle hayata geçirilen, çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve kadın emeğini bir araya getiren "At Nalından Umuda" projesi kapsamında,Diyarbakır Çınar Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan kadınların kullanım ömrünü tamamlamış nallardan el emekleriyle ürettiği dekoratif objelerin yer aldığı sergi de Veliefendi Hipodromu'nda ziyaretçilerle buluşacak.2026 yılı Dünya Kadınlar Günü Koşusu'na şu isimler katılacak;