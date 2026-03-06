06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
1-2
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Kadınlar için koşuyoruz

Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nun (KV-6/D) 10'uncusu, 7 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

06 Mart 2026 17:17
Kadınlar için koşuyoruz
Kadınlarımızın toplumdaki önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nun (KV-6/D) 10'uncusu, 7 Mart Cumartesi günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Evrensel olarak kabul gören 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen düzenlenecek koşuda 6 dişi tay kadınlar için start alacak. 3 yaşlı dişi safkan İngiliz taylarının boy göstereceği yarış, Veliefendi Hipodromu sentetik pistinde 2000 metre mesafe üzerinden gerçekleştirilecek.



Bu önemli günde ayrıca, Türkiye Jokey Kulübü ve Çınar Kaymakamlığı iş birliğiyle hayata geçirilen, çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve kadın emeğini bir araya getiren "At Nalından Umuda" projesi kapsamında,

Diyarbakır Çınar Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan kadınların kullanım ömrünü tamamlamış nallardan el emekleriyle ürettiği dekoratif objelerin yer aldığı sergi de Veliefendi Hipodromu'nda ziyaretçilerle buluşacak. 

2026 yılı Dünya Kadınlar Günü Koşusu'na şu isimler katılacak; 

1- LADYBIRD - Erhan Aktuğ 

2- MARY BLACK - Halis Karataş 

3- ACTION WONDER - Ayhan Kurşun 

4- ENDLESS LOVE - Ali Kaçmaz 

5- HOLD FAST - Mustafa Çiçek 

6- JAEHAERA - Ali Yıldız







TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
