06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
0-2DA
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Edwards: "30 yaşımdan önce şampiyon olursam NFL'i denerim"

Minnesota Timberwolves'un yıldız guardı Anthony Edwards, kariyeriyle ilgili dikkat çekici bir hedefini açıkladı.

calendar 06 Mart 2026 15:24
Haber: Sporx.com dış haberler
Edwards: '30 yaşımdan önce şampiyon olursam NFL'i denerim'
Minnesota Timberwolves'un yıldız guardı Anthony Edwards, kariyeriyle ilgili dikkat çekici bir hedefini açıkladı.

Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Edwards, 30 yaşına gelmeden önce NBA şampiyonluğu kazanması halinde Amerikan futbolunu denemek istediğini söyledi.

Kendi YouTube kanalında yayımlanan bir videoda konuşan Edwards, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer gençken bir şampiyonluk kazanırsam, 30 yaşıma gelmeden bunu başarırsam kesinlikle futbol oynamayı deneyeceğim."

Edwards, hangi pozisyonda oynayabileceği sorulduğunda ise esprili bir yanıt verdi:

"Muhtemelen wide receiver olurum. Belki de quarterback'i denerim… yedek quarterback olabilir. Starter sakatlanırsa oyuna girerim. Mesela Patrick Mahomes'un arkasında oynamak fena olmaz."

2020 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilen Edwards, şu anda kariyerinin en verimli sezonunu geçiriyor. Timberwolves yıldızı bu sezon 29.7 sayı, 5.2 ribaund, 3.7 asist ve 1.4 top çalma ortalamalarıyla oynuyor. Ayrıca %49.4 saha içi ve %40.2 üç sayı yüzdesi yakalayarak kariyerinin en iyi şut performansını sergiliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
