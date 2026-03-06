Minnesota Timberwolves'un yıldız guardı Anthony Edwards, kariyeriyle ilgili dikkat çekici bir hedefini açıkladı.



Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Edwards, 30 yaşına gelmeden önce NBA şampiyonluğu kazanması halinde Amerikan futbolunu denemek istediğini söyledi.



Kendi YouTube kanalında yayımlanan bir videoda konuşan Edwards, şu ifadeleri kullandı:



"Eğer gençken bir şampiyonluk kazanırsam, 30 yaşıma gelmeden bunu başarırsam kesinlikle futbol oynamayı deneyeceğim."



Edwards, hangi pozisyonda oynayabileceği sorulduğunda ise esprili bir yanıt verdi:



"Muhtemelen wide receiver olurum. Belki de quarterback'i denerim… yedek quarterback olabilir. Starter sakatlanırsa oyuna girerim. Mesela Patrick Mahomes'un arkasında oynamak fena olmaz."



2020 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilen Edwards, şu anda kariyerinin en verimli sezonunu geçiriyor. Timberwolves yıldızı bu sezon 29.7 sayı, 5.2 ribaund, 3.7 asist ve 1.4 top çalma ortalamalarıyla oynuyor. Ayrıca %49.4 saha içi ve %40.2 üç sayı yüzdesi yakalayarak kariyerinin en iyi şut performansını sergiliyor.



