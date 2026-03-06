VakıfBank evinde Aras Kargo'ya set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında VakıfBank, sahasında Aras Kargo'yı 3-0 mağlup etti.
Salon: VakıfBank
Hakemler: Nurper Özbar, Davut Köseoğlu
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Berka Buse Özden, Malual, Derya Cebecioğlu (Jegdic, Aylin Acar, Dangubic, Sıla Çalışkan, Cazaute)
Aras Kargo: Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Hazal Selin Uygur, İrem Çor (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Aslıhan Kılıç, Defne Başyolcu, Özge Nur Çetiner)
Setler: 25-21, 25-20, 25-22
Süre: 84 dakika (26, 28, 30)
