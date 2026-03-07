Pendikspor ile Vanspor FK yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor sahasında Vanspor FK'yı ağırladı.



Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle berabere sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR



4. dakikada sol tarafta topu alan Batuhan, savunma arkasına uzun bir pas gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Emir araya girerek kazandı ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1



16. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Bekir, topu ön direğe ortaladı. O noktada iyi yükselen Soldo, kafa vuruşuyla yakın köşeden topu filelere gönderdi. 1-1



35. dakikada sol kanattan topla ceza sahasına giren Sequeira, pasını penaltı noktası yakınındaki Clarke-Harris'e aktardı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Çağlar, topu çıkarmayı başardı.



75. dakikada orta alanda topu alan Mehmet, pasını sağ kanattan hareketlenen Emir'e aktarmak istedi. Savunmada son anda araya giren Soldo topu uzaklaştırdı.



Stat: Pendik



Hakemler: Süleyman Bahadır, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Güner Mumcu Taştan



Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou, Berkay Sülüngöz, Soldo, Sequeira, Bekir Karadeniz, Thuram, Hamza Akman, Hakan Yeşil, Denic, Clarke-Harris (Dk. 84 Görkem Bitin)



İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan, Traore (Dk. 64 Regis), Emir Bars (Dk. 86 Sabahattin Destici), Jefferson, Hostikka, Cedric



Goller: Dk. 4 Emir Bars (Vanspor), Dk. 16 Soldo (Pendikspor)



Sarı kartlar: Dk. 31 Jefferson, Dk. 90+1 Mehmet Özcan (Vanspor), Dk. 82 Thuram (Pendikspor)



