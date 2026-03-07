06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
1-2
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
1-1
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
4-0
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
4-1
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
1-2
06 Mart
Wolves-Liverpool
1-3
06 Mart
SSC Napoli-Torino
2-1
06 Mart
PSG-AS Monaco
1-3

Pendikspor ile Vanspor FK yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 06 Mart 2026 22:22 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 00:07
Fotoğraf: AA
Pendikspor ile Vanspor FK yenişemedi
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor sahasında Vanspor FK'yı ağırladı.

Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle berabere sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol tarafta topu alan Batuhan, savunma arkasına uzun bir pas gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Emir araya girerek kazandı ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

16. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Bekir, topu ön direğe ortaladı. O noktada iyi yükselen Soldo, kafa vuruşuyla yakın köşeden topu filelere gönderdi. 1-1

35. dakikada sol kanattan topla ceza sahasına giren Sequeira, pasını penaltı noktası yakınındaki Clarke-Harris'e aktardı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Çağlar, topu çıkarmayı başardı.

75. dakikada orta alanda topu alan Mehmet, pasını sağ kanattan hareketlenen Emir'e aktarmak istedi. Savunmada son anda araya giren Soldo topu uzaklaştırdı.

Stat: Pendik

Hakemler: Süleyman Bahadır, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Güner Mumcu Taştan

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou, Berkay Sülüngöz, Soldo, Sequeira, Bekir Karadeniz, Thuram, Hamza Akman, Hakan Yeşil, Denic, Clarke-Harris (Dk. 84 Görkem Bitin)

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan, Traore (Dk. 64 Regis), Emir Bars (Dk. 86 Sabahattin Destici), Jefferson, Hostikka, Cedric

Goller: Dk. 4 Emir Bars (Vanspor), Dk. 16 Soldo (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Jefferson, Dk. 90+1 Mehmet Özcan (Vanspor), Dk. 82 Thuram (Pendikspor)

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
