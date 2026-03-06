06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
1-2
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
1-1
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
4-0
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Fenerbahçe'de Asensio endişesi!

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları başladı. Sarı lacivertlilerde İspanyol yıldız Marco Asensio antrenmanı yarıda bıraktı. İşte detaylar...

06 Mart 2026 20:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA

Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Gaziantep FK maçı için deplasmana götürülmeyen Marco Asensio bugün yapılan antrenmanı yarıda bıraktı.

HT Spor'un haberine göre Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayan Sarı-Lacivertliler'de Marco Asensio antrenmanın bir bölümünde çalıştıktan sonra ağrı hissetti. Haberde, İspanyol futbolcunun antrenmanı bıraktığı ve MR'a girdiği ifade edildi.

Öte yandan Asensio'nun son durumuna 7 Mart Cumartesi günü karar verileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Asensio, Süper Lig'de bu sezon 20 maçta forma giydi. İspanyol yıldız bu karşılaşmalarda 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev alan tecrübeli oyuncu, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

PAZAR GÜNÜ KONUK SAMSUNSPOR

Fenerbahçe, pazar günü Chobani Stadyumu'nda Samsunspor'u ağırlayacak.

 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
