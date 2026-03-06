Yener İnce ve Saruhan Karaman'a ceza!

PFDK, bahis soruşturmasında verilen yeni cezaları açıkladı.
PFDK, Galatasaray takım doktoru Yener İnce'ye bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a ise bahis eylemi nedeniyle 6 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.
PFDK'nın açıkladığı liste için tıklayınız
PFDK, Galatasaray takım doktoru Yener İnce'ye bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a ise bahis eylemi nedeniyle 6 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.
PFDK'nın açıkladığı liste için tıklayınız