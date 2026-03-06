06 Mart
Fenerbahçe'ye Tedesco müjdesi

Rahatsızlığını atlatan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor karşılaşmasında kulübede olacak.

calendar 06 Mart 2026 17:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, geçirdiği rahatsızlığın ardından yeniden takımın başına dönüyor.

İngiltere'de Nottingham Forest ile oynanan karşılaşmada yağmur altında kaldıktan sonra gribal enfeksiyonu zatürreye dönen İtalyan çalıştırıcı, bir süre hastanede tedavi görmüş ve ardından evinde istirahate çekilmişti.

Bu süreçte Tedesco, ligdeki Antalyaspor ve kupadaki Gaziantep FK maçlarında takımın başında yer alamamıştı. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

BUGÜNKÜ İDMANDA YER ALDI

Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte görevine dönen 40 yaşındaki teknik adam, bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı ve çalışmayı bizzat yönetti.

SAMSUNSPOR MAÇINDA SAHADA

Tedesco'nun, hafta sonu Samsunspor ile oynanacak karşılaşmada kulübede olması bekleniyor. Böylece İtalyan teknik direktör, kısa süren ayrılığın ardından yeniden takımına saha kenarından liderlik edecek.

SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
