06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
1-2
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
1-1
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
4-0
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
3-070'
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
1-1DA
06 Mart
Wolves-Liverpool
0-0DA
06 Mart
SSC Napoli-Torino
1-053'
06 Mart
PSG-AS Monaco
0-151'

Beşiktaş GAİN evinde kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 99-75 yendi.

calendar 06 Mart 2026 22:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 99-75 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 18. galibiyetini aldı. Denizli temsilcisi ise 13. yenilgisi yaşadı.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Polat Parlak

Beşiktaş GAİN: Mathews 7, Berk Uğurlu 9, Anthony Brown 12, Vitto Brown 15, Kamagate 12, Dotson 18, Yiğit Arslan 6, Morgan 12, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel, Thomas 8

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Mahir Ağva 11, Badzim 8, Griffin 20, Miles 7, Bleijenbergh 11, Emre Tanışan 9, Mustafa Sami Yılmaz, Cazalon 2, Omic 6, Erbey Kemal Paltacı, Murat Kağan Tor

1. Periyot: 20-18

Devre: 46-38

3. Periyot: 80-62

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
