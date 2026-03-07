İtalya Serie A'nın 28. haftasında Napoli ile Torino karşı karşıya geldi.



Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 2-1 kazandı.



Napoli'nin gollerini 7. dakikada Alisson Santos ve 68. dakikada Eljif Elmas kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 87. dakikada Cesare Casadei'den geldi.



Öte yandan Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.



Napoli puanını 56 yaparken Torino 30 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Napoli, Lecce'yi konuk edecek. Torino ise Parma'yı ağırlayacak.



