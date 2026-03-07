06 Mart
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Napoli, konuk ettiği Torino'yu 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Napoli ile Torino karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 2-1 kazandı.

Napoli'nin gollerini 7. dakikada Alisson Santos ve 68. dakikada Eljif Elmas kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 87. dakikada Cesare Casadei'den geldi.

Öte yandan Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Napoli puanını 56 yaparken Torino 30 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Napoli, Lecce'yi konuk edecek. Torino ise Parma'yı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
