U19 Kadın Futbol Milli Takımı, Ekvator Ginesi'ni 2-0 yendi

Ekvator Ginesiyle karşılaşan millilere hazırlık maçında galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Ecem Nur Öztürk ve 61. dakikada Ela Yetim'den geldi.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
U19 Kadın Futbol Milli Takımı, Ekvator Ginesi'ni 2-0 yendi
Antalya kampını galibiyetle noktalayan 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Ekvator Ginesi'ni 2-0 mağlup etti.
Nisan ayında UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2. Tur B Ligi'nde Arnavutluk, Karadağ ve Lihtenştayn ile karşılaşacak milli takımı, 22 Şubat'ta başladığı Antalya kampında bugün üçüncü ve son hazırlık maçını oynadı.

Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada millilere galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Ecem Nur Öztürk ve 61. dakikada Ela Yetim kaydetti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Aytürk Kıyıcı, hazırlık kampının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Oyuncularının ellerinden gelenin en iyisini yaptığını vurgulayan Kıyıcı, "Rakibimiz Ekvator Ginesi sahaya 22 yaş altı takımıyla çıktı. Aradaki yaş farkına rağmen oyunun ve topun kontrolü tamamen bizdeydi. Birçok gol pozisyonu ürettik, oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

Kıyıcı, Nisan ayında Arnavutluk'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası 2. Tur maçlarına odaklandıklarına dikkat çekerken, "Hedefimiz orada 3'te 3 yaparak yeniden A Ligi'ne yükselmek. Tüm oyuncularımı ve teknik ekibimi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Milli takım, hazırlık kampından sonra Arnavutluk'un ev sahipliğinde 9, 12 ve 15 Nisan 2026 tarihlerinde UEFA Avrupa Şampiyonası 2. Tur B Ligi'nde sırasıyla Arnavutluk, Karadağ ve Lihtenştayn ile karşılaşacak.

