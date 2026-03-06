Aydın Büyükşehir, Lig'de kalabilmek için Beşiktaş'a rakip

Sultanlar Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Aydın Büyükşehir Belediyespor 7 Mart Cumartesi günü evinde Beşiktaş'la rakip olacak.



Mimar Sinan Spor Salonu'nda 15.00'te başlayacak randevuda İsmail Yıldırım, Turgut Uzunçakmak hakem ikilisi düdük çalacak.



Bilet fiyatları ev sahibi takım seyircisi için 250, misafir seyirci için 400 TL olarak belirlendi.



Ligde 5 galibiyeti bulunan ve set averajıyla düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Aydın temsilcisi son 2 haftada toplayacağı puanlarla kümede kalmayı hedefliyor. Beşiktaş'ın ise bir iddiası bulunmuyor.



