Fenerbahçe'de kaptan Skriniar'ın Gaziantep'e gitme sebebi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK maçı öncesi Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
Sakat olan kaptan Milan Skriniar'ın, maça Teknik Direktör Tedesco'nun gelmeyeceğini öğrenince devreye girdiği öğrenildi.
Slovak yıldızın "Hocamız burada değil, ben de kafilede yer almak ve takım arkadaşlarımın yanında olmak istiyorum" dediği öğrenildi. Kaptanın bu lider davranışı camiada takdirle karşılandı.
Sakatlığı süren Skriniar'ın, nisan ayının ilk haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor.
