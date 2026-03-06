06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Karşıyaka, Uşak deplasmanında!

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka ile Uşakspor 7 Mart Cumartesi günü Uşak'ta mücadele edecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off hattının formda ekipleri Karşıyaka ile Uşakspor 7 Mart Cumartesi günü Uşak'ta rakip olacak.

Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta son 3 maçını kazanan iki ekipten Karşıyaka 50 puanla üçüncü, Uşakspor 44 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında liderlik için çekişip haftalarca koltukta oturan iki takımdan Karşıyaka rakibi ilk maçta 1-0 mağlup etti.

İki takımın daha önceki maçları olaylı geçerken statta konuk yeşil-kırmızılı taraftarlara 175 kişilik kontenjan ayrıldı.

TAHKİM KURULU'NDAN KARŞIYAKA'YA KÖTÜ HABER

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan yıllardır geçmiş borçlarıyla boğuşan Karşıyaka'ya kötü haber geldi.

Tahkim Kurulu, Karşıyaka'nın eski teknik adam, antrenör ve futbolcularıyla ilgili 12 dosyayı onadı. Tahkim, takımı geçen sezon çalıştıran teknik direktör Ahmet Yıldırım, futbolcular Ali Sinan Gayla, Hakan Barış, Cenk Ahmet Alkılıç, Hakan Canbazoğlu, Hasan Sürmeli, İshak Kurt, Sefa Küpeli, Yasin Ozan, antrenörler Serkan Güney ve Emin Sarı'yla ilgili yeşil-kırmızılı kulübün Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararlarıyla ilgili yaptığı itirazları reddetti.

Kararlar UÇK'dan çıktığı şekilde onandı. Yine eski futbolculardan İsmail Güner'in alacak dosyası, 506 bin 672 TL alacağın faiz başlangıç tarihinin 01.07.2025 tarihi olarak belirlenmesi suretiyle onandı. Ara transfer döneminin son günlerinde yeniden transfer yasağı alan Karşıyaka'nın transfer yasağı kapsamındaki borçları bu kararların onanmasıyla 10 Milyon TL'nin üzerine çıktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
