06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
1-2
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
1-129'
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
1-030'
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Volkan Demirel, 3 ay sonra Gençlerbirliği'ne döndü

Levent Şahin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde teknik direktörlüğe yeniden Volkan Demirel getirildi.

calendar 06 Mart 2026 18:11 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 18:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Volkan Demirel, 3 ay sonra Gençlerbirliği'ne döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig takımlarından Natura Dünyası Gençlerbirliği, 3 ay önce yollarını ayırdığı teknik direktör Volkan Demirel ile yeniden anlaştığını duyurdu.

Başkent ekibinde Levent Şahin'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna, bu sezon 31 Ekim-7 Aralık 2025 tarihlerinde kırmızı-siyahlı takımı çalıştıran Demirel oturdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbol A takımımızın teknik direktörlük görevi için camiamızın değerlerini özümsemiş, oyuncularımızı yakından tanıyan ve kulüp yapımızı iyi bilen Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Volkan Demirel ve ekibine yeniden hoş geldin diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



 

Volkan Demirel, bu sezon daha önce Gençlerbirliği'nin başında Süper Lig'de 5 maça çıkmış; bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etmişti. Genç teknik adam, Aralık ayında Fatih Karagümrük karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından sürpriz bir kararla görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Bu gelişmeyle birlikte Gençlerbirliği'nde 2025-2026 sezonunda görev yapan teknik direktörler sırasıyla Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel, Metin Diyadin ve Levent Şahin olmuştu. Demirel'in yeniden göreve getirilmesiyle birlikte başkent ekibi sezon içinde beşinci kez teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu.

12. SIRADA

Gençlerbirliği, 24 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de 24 puanla 12. sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.