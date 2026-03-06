Volkan Demirel, 3 ay sonra Gençlerbirliği'ne döndü

Volkan Demirel, bu sezon daha önce Gençlerbirliği'nin başında Süper Lig'de 5 maça çıkmış; bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etmişti. Genç teknik adam, Aralık ayında Fatih Karagümrük karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından sürpriz bir kararla görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Bu gelişmeyle birlikte Gençlerbirliği'nde 2025-2026 sezonunda görev yapan teknik direktörler sırasıyla Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel, Metin Diyadin ve Levent Şahin olmuştu. Demirel'in yeniden göreve getirilmesiyle birlikte başkent ekibi sezon içinde beşinci kez teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu.



12. SIRADA



Gençlerbirliği, 24 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de 24 puanla 12. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig takımlarından Natura Dünyası Gençlerbirliği, 3 ay önce yollarını ayırdığı teknik direktör Volkan Demirel ile yeniden anlaştığını duyurdu. Başkent ekibinde Levent Şahin'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna, bu sezon 31 Ekim-7 Aralık 2025 tarihlerinde kırmızı-siyahlı takımı çalıştıran Demirel oturdu.