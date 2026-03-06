TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nda format değişti!

TFF, yeni sezondan itibaren Türkiye Kupası'nda format değişikliğine gidildiğini açıkladı."Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verdi.Alınan karara göre; Türkiye Kupası 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre, diğer turlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Kupası eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak.Türkiye Kupası tarihleri ise daha sonra ilan edilecek."